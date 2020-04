Colonos de Guadalupe Hidalgo cumplen tres meses sin agua

Por Roberto Castillo

Habitantes de la colonia Guadalupe Hidalgo reportaron a Oro Noticias que llevan tres meses sin agua, lo cual afecta gravemente las diversas labores de higiene que deben aumentar ante la contingencia sanitaria por el Covid-19.

El radioescucha señaló que desde hace tres semanas reportó a la concesionaria “Agua de Puebla” la carencia del servicio y hasta ahora sigue sin recibirlo y considera injusta esta falla que se agudiza por no tener cisterna y sólo pueden almacenarla en toneles y cubetas.

“No nos cae el agua y ya reporté, no me hacen caso, como estoy pagando por convenio, estoy pagando cada mes y no es justo que no nos caiga el agua, ya tiene tres semanas y como nomás lleno en los toneles y en las cubetas, no tengo cisterna, tuviera cisterna alomejor no me preocuparía”, expresó el afectado.

En respuesta, Agua de Puebla sólo informó que acudirá al domicilio.

