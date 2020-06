Colores del orgullo LGBTTTIQ+ pintan escalera de Atlixco

Por Érika González

Este año la marcha del orgullo y diversidad sexual se detuvo por primera vez a consecuencia de la pandemia por Covid-19, sin embargo, el colectivo Fuerza Diversa Atlixco colocó la bandera LGBTTTIQ+ en las escaleras anchas del municipio de Atlixco para promover los principios de no homofobia y no discriminación por orientación sexual, así como los derechos sexuales.

En entrevista con Oro Noticias, los integrantes del colectivo señalaron que buscan integrar a la comunidad LGBTTTIQ+ con acciones enfocadas a sensibilizar a la sociedad sobre derechos humanos y diversidad sexual.

A pesar de que esta fue la primera acción en conjunto que realizan en Atlixco, prevén continuar la promoción de derechos sexuales en juntas auxiliares donde los grupos se encuentran más desprotegidos.

Alan Zepeda, emprendedor de ropa unisex desde 2011, adelantó que si la contingencia termina, en noviembre realizarán un festival cultural y artístico para involucrar a todas las personas que se identifiquen con cualquier letra LGBTTTIQ+.

Finalmente reconocieron que aunque el camino no ha sido fácil debido a prejuicios de una sociedad conservadora, Atlixco ha demostrado tolerancia, respeto y empatía a las personas que no comparten la misma preferencia sexual. Destacaron que aún falta lograr equidad, pues la orientación sexual no debe cambiar ningún derecho humano.

