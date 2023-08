Comando rafaguea patrullas y presidencia de Domingo Arenas

Un comando rafagueó patrullas y la fachada de la presidencia del municipio de Domingo Arenas.

Según los primeros reportes, los sujetos armados llegaron la tarde de este jueves a bordo de un auto rojo al inmueble ubicado en pleno centro de la demarcación.

Sin descender de la unidad, sacaron armas de fuego que traían escondidas.

Posteriormente, el comando disparó en diversas ocasiones hacia la fachada del Ayuntamiento, donde los funcionarios llevaban a cabo su jornada laboral.

Asimismo, accionaron su armas contra una patrullas de la Policía Municipal que se encontraban estacionadas afuera.

Posteriormente, los sujetos huyeron en su vehículo con rumbo desconocido.

En este momento, elementos de las corporaciones de seguridad de los tres niveles realizan un fuerte operativo en la zona, donde no resultan personas heridas. No obstante, no han logrado localizar al comando.

Por su parte, las autoridades ministeriales realizan el embalaje de los cartuchos percutidos.

Por Andrés Sánchez

Editora: Brenda Balderas

