Comerciantes descalifican rehabilitación en 5 de mayo

Por Itzeli Zamora

Empresarios, comerciantes establecidos y ambulantes desconocen el proyecto de rehabilitación del Corredor 5 de Mayo que iniciará en un lapso de 15 a 20 días, como lo informó a Oro Noticias el Secretario de Infraestructura Municipal, José Israel Román Romano.

Al respecto, el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala, señaló que dichas obras tendrán repercusiones en la economía local que se vio afectada con la pérdida de mil 600 empleos debido a la pandemia Covid-19.

“Después de unos días de reiniciar, cuando tuvieron mucho tiempo para ejecutar proyectos importantes no entendemos porque hacerlos en este momento y al no conocerlo no sabemos si a ser para darle más espacio a los ambulantes o para recuperar la ciudad que sería lo más importante, pero necesitamos saber cómo se hará y tener voz y voto”, comentó.

Por su parte, el presidente de la CANACO, Marco Antonio Prósperi Calderón, dijo desconocer el proyecto y reprobó que no se atiendan otros aspectos como la reactivación comercial y los baches en las calles de la capital. Además indicó que están a la espera de una reunión urgente con la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco para abordar el tema.

“Casi cinco meses que estuvimos cerrados, resulta que ahora nos van a cerrar por la remodelación de una calle, no está mal la remodelación, pero no es el momento hay que ver otras cosas como los baches en la ciudad, la ciudad está hecha pedazos; está el tema del ambulantaje que parece que para el secretario de Gobernación no hay ningún problema”, señaló.

Finalmente, el dirigente de comerciantes adheridos al Movimiento Antorchista, Francisco Machorro García, dijo que no está seguro si serán reubicados debido al proyecto. Lamentó que se invierta en obra pública cuando la prioridad debería ser fortalecer a las ciudadanía con apoyos económicos o la entrega de insumos para la protección de su salud.

“El dinero que lo ocupen para la gente que está enferma y necesita ahorita, por medio de la pandemia la economía está los suelos, negocios, nosotros ya no tenemos dinero para invertir, yo digo que en lugar de tirar el dinero en la calle lo ocupen para resguardar a la gente, en medicina”, dijo el líder de ambulantes.

