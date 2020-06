Comercios del Centro Histórico pierden esperanza de reactivación en Día del Padre

Por Itzeli Zamora

Cambiar la fecha para celebrar el Día del Padre no será significativo si no se establece una fecha para la reactivación de la economía en Puebla, pues la suspensión de actividades no esenciales por la pandemia de Covi-19 ha provocado el cierre definitivo de 800 negocios en el primer cuadro de la ciudad, aseveró el presidente de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala.

En entrevista para Oro Noticias, el líder empresarial destacó que en el Día del Padre sólo obtienen un incremento en ventas del 20 por ciento. Sin embargo, indicó que es más preocupante que no exista un plan alterno a la crisis sanitaria que afecta a los empresarios con la pérdida de empleos.

Consideró que, de no reiniciar las actividades a la brevedad, será una “bomba de tiempo”, ya que se tendrá un problema económico, social y de salud. Por lo anterior, llamó a las autoridades estatales y municipales para que trabajen de forma coordinada, eviten incertidumbre y una situación similar a la del 15 de junio, cuando algunos negocios intentaron abrir, pero por falta de condiciones tuvieron que cerrar.

José Juan Ayala urgió a crear un plan que permita el regreso a actividades de forma paulatina y con las medidas sanitarias para garantizar la seguridad de los colaboradores y clientes del primer cuadro de la ciudad de Puebla.

