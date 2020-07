Comienza a circular moneda de 20 pesos por estados del país

Pronto podría llegar a tus manos la nueva moneda de 20 pesos emitida por el Banco de México, pues ya está en circulación.

Esta nueva moneda, la cual tiene entre sus características más llamativas el contar con 12 lados, fue presentada el pasado mes de abril de 2020 y es alusiva a los 500 años de la fundación de la ciudad y Puerto de Veracruz.

De acuerdo a Banxico, esta nueva moneda circula y tiene valor para cualquier pago desde el pasado 22 de abril; sin embargo, si no las has podido tener en tus manos o incluso no las has visto, eso se debe a que se encuentra “transitando” por los estados del sureste del país.

Estas monedas de $20 son válidas para hacer pagos, ¡recíbelas y úsalas! pic.twitter.com/M8gMsZIPZL — Banco de México (@Banxico) July 17, 2020

Esta moneda que conmemora al estado de Veracruz se une al resto de las ediciones que se han lanzado. Sin embargo, Banxico, estableció que tanto esta moneda, como las emitidas desde 1993, tienen el mismo valor, por lo que todas son válidas para hacer cualquier tipo de pago.

