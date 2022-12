¿Cómo hacer que las cosas pasen en la publicidad? Responde egresada UDLAP

Apostar hoy a que Tik Tok, espectaculares en las carreteras, spots de radio o televisión, atraigan clientes potenciales o generen presencia de marca es una pésima idea, pues se está viendo como una fórmula o plataforma perfecta a seguir y no, ya que se debe crear una estrategia publicitaria o mercadológica acertada dirigida a la persona correcta, aseguró Gabriela Cámara Enríquez, egresada de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), y project Manager en Theun Known.

Theun Known es una agencia de publicidad no tradicional, radicada en Montreal-Canadá, que confía en seguir los gustos de la audiencia para tener un impacto mayor, antes que poner un anuncio en cualquier lugar. En ella labora la Lic. Cámara Enríquez, quien como project Manager y por su experiencia ha brindado su punto de vista sobre la actualidad de la publicidad, pues cambió en demasía gracias a la digitalización, trayendo consigo especificaciones, exigencia, aburrición fácil y distintos valores de parte de la audiencia.

La egresada de la UDLAP advirtió que lo primero a pensar es no intentar vender, ya que al momento de hacerlo se convierte en ese comercial a saltar o evitar; por lo que en su lugar se debe plantear el reto de crear contenido para compartir. Segundo, si al vecino le funcionó no querrá decir que a usted también, más bien se debe plantear una campaña de publicidad acercada de manera concreta a la persona correcta.

Tampoco se debe pensar que las redes sociales funcionan igual para todo segmento de la población, “si queremos llegar a un público más joven por supuesto TikTok es algo donde tenemos que estar, Facebook es la plataforma de los papás y los abuelos, y de las que conocemos cada una tiene su fuerte”, aseguró la Lic. Gabriela Cámara, egresada de Hoteles y Restaurantes de la UDLAP.

En ese sentido también recomendó el actualizarse, si bien lo tradicional nunca va a morir por eso hay series repitiéndose continuamente o espectaculares adornando las calles, si las marcas quieren competir necesitan renovarse. “Antes se pagaba un anuncio en el periódico confiando en que muchas personas lo iban a leer y les iba a gustar”, hoy no se puede hacer una campaña tratando de que a todo mundo le guste, afirmó la egresada de la Licenciatura de Administración de Hoteles y Restaurantes de la UDLAP.

Ante el cuestionamiento si lo viral ayuda a las marcas, la Lic. Gabriela Cámara manifestó que no siempre. Aunque conecta mucho con las personas, ya sea en el sentido del humor o llegue al corazón, para hacerlo se debe tener muy buena suerte y entrar en tiempo. “La verdad es que ya somos tantos en las plataformas que algo que a ti te parezca muy chistoso a mí no y no lo comparto, entonces tenemos que analizar cada uno de los objetivos y el tipo de marca”.

Asimismo, se planteó la pregunta si los creadores de contenido pueden ser clave, por lo que la egresada de la Universidad de las Américas Puebla finalizó la entrevista confirmando que son buenos aliados, pero tiene sus contras pues la audiencia reconoce qué es pagado y qué no, y si algo le molesta mucho es ser perseguido tratándole de vender algo. “Entonces si se hace de manera correcta, podemos lograr un resultado orgánico con los Influencers”, concretó.

Si quiere conocer más sobre la labor de la Lic. Gabriela Cámara en Theun Known y su opinión sobre la publicidad hoy, visite: https://youtu.be/OKytxWXZkGM.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

