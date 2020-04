Cómo vive un poblano el desempleo en tiempos del Covid-19

Por Roberto Castillo

Un ex policía fue despedido en plena contingencia sanitaria por Covid-19, frustrado y desesperado, el jefe de familia, narró a Oro Noticias, que ya no tiene los recursos económicos para comprar despensa y alimentar a sus hijos, está a punto de ser desalojado de la vivienda que renta y se resiste a cometer un delito.

“La persona que me renta me dio hasta el día jueves para desocupar su cuarto, yo entiendo que es un negocio pero tampoco está dado de alta ante hacienda y se ahorra todo ese dinero en impuestos que no pagan, cuenta con 5 viviendas y no las tiene declaradas, pero ver las caras tristes de mis pequeños y ver que sí van a comer, es algo muy duro por lo que estoy viviendo”, expresó.

José Antonio Flores Madrid abundó que durante casi 20 años, se ha dedicado a laborar en empresas de seguridad privada, ha destacado como empleado ejemplar y reconocido por detener a delincuentes, sin embargo, ni siquiera puede cobrar un seguro por desempleo. El hombre también compartió abusos de las empresas donde laboró que vulneraron sus derechos laborales, “La empresa nunca pagó aportaciones al IMSS, Infonavit, Afores, aguinaldos, vacaciones y quincenas, otra experiencia, ahí me dieron de alta con un salario base menor al que ganaba diario, y eso me perjudicaba para tener un mejor crédito en el Infonavit, refirió.

Su empleo más reciente concluyó en 15 de marzo a raíz del Covid-19, no ha podido colocarse en un empleo formal lo que deriva en preocupación por llevar sustento y mejorar la calidad de vida de su familia. El ex policía ha intentado trabajar de cargador, lavar autos pero no es suficiente.

Recientemente, encontró una convocatoria para integrarse a la Policía Auxiliar y desempeñarse en un trabajo que le apasiona. No obstante, después de los exámenes toxicológicos y médicos, le indicaron que sigue activo como Policía Estatal lo cual le impide obtener el empleo, por lo que ahora debe resolver su estatus laboral a través de un juicio.

