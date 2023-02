Del 23 al 25 de febrero la Compañía de Danza de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), presentó «Entre Nos: danza y diálogo», una producción con 9 coreografías de diferentes artistas escénicos, bajo la dirección artística de Paulina Colmenares y con producción y dirección técnica de José Eduardo Espinosa.

El pasado 23 de febrero en la Sala de Danza, los bailarines y estudiantes de Danza de la Universidad de las Américas Puebla, presentaron su primera función de Entre Nos, una muestra que inició con la presentación de Steadfast tin soldier una coreografía de ballet de George Balanchine, la cual narra el cortejo melancólico y el amor entre un soldado de plomo y una bailarina de papel, esta adaptación y reposición de Karina Cepeda fue presentada por Anette García y Edwin Arriola.

Continuando con el programa, se interpretaron coreografías que fueron montadas por bailarines y egresados de Danza UDLAP. En primer lugar, se interpretó Atravesar concoreografía de la egresada Andrea Garay, la cual fue trabajada el semestre pasado durante su visita. De manera similar, el semestre pasado el egresado y académico César Francisco Aragón montó con las bailarinas de primer semestre, Estudio sobre una rosa, una coreografía que presenta un estudio sobre las estructuras coreográficas propuestas por la artista Anne Teresa De Keersmaeker en su pieza Rosas danst Rosas.

En este espacio también se presentó la pieza de la egresada Diana Morales, quien estrenó Volveremos al mar, un trabajo que con un elenco de 10 bailarinas en escena narra temas como nostalgia, el pasado y los recuerdos. Posteriormente salió al escenario Eterna indiferencia, la morena,coreografiada e interpretada por Marycarmen Hierro, la cual cuenta a través de sus movimientos y la música de Muerdo y Manu Chao, la indiferencia hacia el pueblo mexicano. Casi para concluir, un grupo de bailarines presentó Embodied mind, con coreografía de Alicia Sánchez; y para terminar el programa de ese día, los bailarines presentaron I want the following word: splendor, splendor is fruit in all its succulence, fruit without sadness, con coreografía de Paulina Colmenares, egresada y académica de la UDLAP.

Posterior a las presentaciones, la Mtra. Ana Patricia Farfán Briseño, coordinadora de la Licenciatura en Danza de la UDLAP, inició un espacio de diálogo junto a los bailarines, coreógrafos y público presente: “estamos muy alagados de que se encuentre con nosotros un público tan numeroso, presente y receptivo como se puede sentir; queremos abrir este espacio para tener un acercamiento mayor con el público, los invitamos a que nos den su opinión, expresen lo que sintieron, y si tienen alguna pregunta o si quieren responder con algún movimiento, es bienvenido”. Así pues, con cada una de las obras, el público fue poco a poco compartiendo sus experiencias, sentimientos y felicitaciones para los participantes, así como preguntas específicas.

Cabe resaltar que las tres funciones contaron con pequeñas variaciones, ya que en cada una se anexaron y cambiaron piezas, el viernes se unió al repertorio Desencuentro de la maestra Paola Lizeth Balán, la cual fue finalista en el concurso coreográfico del CENADAC, esta coreografía busca mirar en el interior, sin miedos ni prejuicios, observando desde el corazón. Mientras tanto el sábado se añadió a la presentación Extracto Ballet Paquita, una coreografía de Joseph Mazilier.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

