Morena, PT y PVEM competirán juntos en plebiscitos extraordinarios

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) competirá junto al Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) en las elecciones extraordinarias del próximo 6 de marzo, bajo la figura de candidatura común.



Así lo confirmó Aristóteles Belmont Cortés, dirigente provisional del partido lopezobradorista en Puebla, quien a su vez minimizó la impugnación que se encuentra en tribunales para tirar su participación en los comicios.



En entrevista con Oro Noticias, el secretario del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) adelantó que lograron concretar las negociaciones con el PT para contender en conjunto por los ayuntamientos de Teotlalco, San José Miahuatlán y Tlahuapan.



Además señaló que ha sostenido pláticas con el líder del PVEM, Jaime Natale Uranga, previendo que postularán candidatas y candidatos comunes únicamente en los municipios de Teotlalco y Miahuatlán; mientras que en Tlahuapan irán por separado.



Sin embargo, indicó que hasta la fecha no han terminado por definir los perfiles que podría abanderar sus candidaturas, pues se encuentran en espera de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) los elija por designación directa.



“Aún no tenemos las definiciones, toda vez que nuestros órganos nacionales, en el caso de Morena, nos deben resolver los perfiles que estaríamos postulando. Tendríamos de aquí al miércoles para tener a nuestros candidatos o candidatas que nos encabecen”, comentó.



De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Instituto Electoral del Estado (IEE), los partidos políticos tienen del 6 al 9 de febrero para registrar sus respectivas planillas, ya sea en solitario o bajo la figura de candidatura común.



Desdeña impugnación de PRI y MC



En otro tema, Belmont Cortés minimizó la impugnación que fue promovida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) para impedir la participación de Morena y sus aliados en las elecciones extraordinarias.



Cuestionado sobre el tema, el dirigente consideró que ambos partidos tienen “miedo” del triunfo que tendrá su institución política en los municipios de Teotlalco y Miahuatlán, por lo que buscan sacarlos de la contienda electoral.



En ese sentido, confió en que la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechará el juicio que fue presentado en días pasados y respetará su derecho a participar.



A través de dicha impugnación, PRI y MC buscan vetar a Morena, PT, PVEM, Pacto Social de Integración (PSI) y Nueva Alianza (NA) de los comicios del 6 de marzo, en vista de que no registraron a candidatos en las elecciones intermedias del 2021.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos