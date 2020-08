Con deudas y sin clientes operan comercios en Puebla: Canaco

Por Redacción

Los comercios poblanos regresaron a las actividades pero la mayoría con deudas en pago de rentas, sueldos, impuestos, créditos y a proveedores.

En entrevista en Oro Noticias de 6 a 9 am con Patricia Estrada, el presidente de la Cámara de Comercio, Marco Antonio Prósperi Calderón dijo que no hay flujo de efectivo porque no hay ventas.

Calculó que una semana completa será de Buen Fin en noviembre próximo y ello permitiría que empiece a caminar la “maquinita económica” .

Y dijo que jamás había visto que los dueños y/o os encargados de los negocios invitaran a los consumidores a entrar a las tiendas.

