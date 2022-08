Conagua no entregará más concesiones para explotación del agua: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya no otorgará más concesiones que deriven en la explotación del agua en el país.

En conferencia matutina, López Obrador consideró que ante la sequía registrada en diversas zonas de México, ya se está tomando conciencia y los gobiernos estatales tendrán mayor cuidado para otorgar permisos de uso del agua.

También lee: AMLO mantendrá política de abrazos, no balazos, advierte a adversarios

Asimismo, señaló que dicha “conciencia” incluye a la Conagua, “porque ya no se puede entregar permisos de explotación de agua donde no hay o donde ha crecido mucho la población. Se necesita el agua limpia, sana, para la gente”.

“Ya hay que pensar que no solo es importante el capital, es importante la fuerza de trabajo y es importante el agua en un proceso producto, como el gas, pero no nada más el capital. Entonces sí a la pregunta, Conagua ya no va a dar, otorgar concesiones, pero tiene que ver también con las autoridades estatales y municipales que se cuiden estos recursos”, argumentó.

También agregó que su Gobierno analiza reformar la Ley de Aguas Nacionales para eliminar las concesiones, pero que primero está “buscando convencer, persuadir, no imponer nada, y la gente lo está entendiendo”.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos