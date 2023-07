Concesión del Cuauhtémoc, a cambio de título de liga: Salomón

A cambio de la concesión por 15 años del Estadio Cuauhtémoc, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina solicitó al Club Puebla un proyecto para contar con fuerzas básicas con la meta de que La Franja obtenga algún campeonato.

En entrevista, el mandatario señaló que ya sostuvo la primera reunión con los empresarios que quieren la concesión del Cuauhtémoc, con quienes fue claro al decirles que quiere que el equipo de Puebla logre el título de la Liga MX.

“Estoy afinando nada mas con los interesados, porque queremos campeonatos si no hay entonces cómo, necesitan meterle muy fuerte y muy duro en los compromisos a largo plazo, ya tuvimos una reunión con la gente que tiene que ver con el estadio Cuauhtémoc y esa fue mi petición: queremos un campeonato”, asentó.

También dijo que les solicitó un proyecto a corto plazo para la creación de las fuerzas básicas de La Franja para la formación de jugadores poblanos, para lo cual consideró necesario que el equipo cuente con buscadores de talento en los 217 municipios.

Y es que, resaltó, se debe incentivar e impulsar a los infantes y adolescentes que poseen un gran nivel y destreza en el juego.

De esa forma, estimó, La Franja volverá a coronarse como el campeonísimo, tal y como lo hizo en la temporada de 1989-1990, cuando fue campeón de Copa y de Liga.

“Necesitamos fuerzas básicas, si no con qué motivamos a los jóvenes. No crean que les he soltado todo, ¡eh!, una cosa es lo material y otra la base deportiva para nuestros jóvenes y niños. Necesitamos nuevamente un campeonísimo”, concluyó.

Por Alejandra Olivera

Editora: Brenda Balderas

