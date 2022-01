Condena diputada muertes de menores en San Miguel y Zoquitlán

“No podemos hacer como que esto no pasa”, expresó la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia ante el reciente feminicidio de una niña de 10 años en el municipio de Zoquitlán y el hallazgo de un bebé muerto dentro de un bote de basura en el penal de San Miguel.



Desde tribuna, la presidenta de la Comisión de la Familia en el Congreso del Estado condenó los hechos violentos ocurridos durante los últimos días en la entidad poblana, donde estuvieron involucrados dos menores de edad.



En el caso del cuerpo del bebé que fue encontrado al interior del Centro de Reinserción asocial (Cereso), condenó que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla haya rechazado la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en las investigaciones.



En ese sentido, consideró incongruente que el organismo estatal –presidido por Félix Cerezo Vélez– considere que el hallazgo del bebé no resulta de trascendencia nacional, por lo que subrayó que ambas dependencias deben colaborar en las indagatorias.



Además, la legisladora lamentó el feminicidio de María Isabel, una pequeña de 10 años que habría sido víctima de violación sexual y feminicidio el pasado 17 de enero, cuando salió de su casa para visitar a una vecina en San Pablo Zoquitlán.



Ante los hechos, la panista pidió a las autoridades estatales avanzar en la investigación de ambos casos; así como la implementación de acciones para evitar que hechos del tipo continúen sucediendo contra niñas y niños.



“Hacer un llamado a las autoridades correspondientes, porque estos hechos en Puebla no pueden seguir sucediendo; no podemos seguirnos acostumbrando a todos los días ver este tipo de notas y no hacer nada al respecto”, comentó Rodríguez Della Vecchia.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

