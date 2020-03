Condenan a Harvey Weinstein a 23 años de prisión por abuso sexual

Por Redacción

El ex productor Harvey Weinstein fue sentenciado a 23 años de cárcel por los delitos de agresión sexual y violación, el juez de la Corte Suprema de Nueva York, James Burke lo condenó este miércoles después de casi un mes de juicio y varios días de deliberaciones.

Tres semanas atrás, un jurado culpó a Weinstein de acto sexual criminal en primer grado contra la asistente de producción Mimi Haley y de violación en tercer grado contra la aspirante a actriz Jessica Mann.

Se esperaba que el ex productor fuera condenado a cadena perpetua, sin embargo su defensor alegó para evitar la pena máxima y luego de la audiencia en la que se le permitió el uso de la palabra al acusado, finalmente el juez pudo leer la sentencia.

La fiscal Joan Illuzzi citó a varios empleados que le dieron una descripción sobre Harvey Weinstein: “Es el diablo”, mencionó uno de ellos al inicio de la sesión.

“Presumió frente a mí de que podía matar gente, su humor empeoraba cada vez más a medida que se hacía famoso, es un violador”, dijo otra persona a la fiscal.

Cuando fue su turno de hablar, Miriam Haley, una de las testigos, dijo que Weinstein la despojó de su dignidad como ser humano, como mujer y “disminuyó mi confianza y fe en mí misma”. Ella aclaró que pensó estar sola pues desconocía que había otras víctimas.

El defensor de Weinstein, Damon Cheronis dijo al juez que “sería error de procedimiento” imponer la sentencia máxima. Donna Rotunno, también defensor del ex productor mencionó su mala salud y sus contribuciones a la industria del cine para pedir al juez que le impusiera una pena menor.

Harvey Weinstein ha sido acusado de acoso, agresión sexual y violación por más de 80 mujeres, actrices, cantantes, modelos, sin embargo no todos los casos tuvieron seguimiento, las acusaciones que sí procedieron fueron las de la actriz Jessica Mann, quien declaró que el ex productor la violó en un hotel de Manhattan en 2013 y la de Mimi Haleyi, la ex asistente de producción que aseguró haber sido víctima de un ataque sexual en un departamento en Nueva York.

Te recomendamos

Con información de Milenio