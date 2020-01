Conductor de Uber amenaza a “Poncho” Herrera

En muchas ocasiones Uber ha recibido quejas de sus clientes, que van desde robo, acoso, y en casos más graves, violaciones . Esta vez hubo una queja por parte del actor “Poncho” Herrera, quien compartió en su cuenta de Twitter la terrible experiencia que sufrió al abordar un vehículo de la plataforma, en Estados Unidos.

De acuerdo a las declaraciones, el conductor le pidió que cancelara el viaje, a lo que el famoso contestó que era responsabilidad de él hacerlo, acto seguido el chofer lo amenazó diciendo que si no se iba, iba a sacar un arma, lo lamentable de esto es que al reportarlo, Uber únicamente le notificó que no podía informarle en qué terminaría el caso y no lo tomó con la seriedad que debía.

“Y Uber sólo dice “lo siento pero no puedo informarle en qué terminará el caso”, tuiteó.

Hoy experimenté una situación sumamente lamentable con un conductor de @Uber.

Espero tomen cartas en el asunto, ya que no es algo menor.

Estoy dispuesto a colaborar con ellos para hacer una investigacion minusiosa para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro cliente. — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 22, 2020

