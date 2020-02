Conductores de Uber exigen justicia por asesinato de compañero en Huejotzingo

Por Alejandra Olivera

Una veintena de conductores de Uber, que prestan el servicio en Puebla, llegaron a Casa Aguayo para sumarse a la protesta de los estudiantes de Medicina y exigir justicia para Josue Manuel, conductor de dicha plataforma que fue asesinado junto con los universitarios el domingo pasado.

En los parabrisas de los vehículos la consigna de “Ni un usuario más, ni un conductor más”, así como “solo trabajo, no me asaltes ni me mates”, “Sólo salimos a trabajar” con los que reclamaban justicia y condiciones de seguridad para quienes al igual que ellos desempeñan esa labor para mantener a sus familias.

Lamentaron que su compañero fuera asesinado mientras realizaba un servicio, pues dijeron a cualquiera de ellos les podría ocurrir ya que a diario saben de robos.

Jorge, uno de los conductores expresó que buscarán acercarse con los familiares de Josué para externar sus condolencias y brindarles apoyo en estos momentos.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades de Puebla y a la plataforma Uber para que implementen acciones que les den tranquilidad al realizar su trabajo, y es que consideró injusto que mientras salen a “ganarse el pan” puedan ser víctimas de la delincuencia como lo fue Josué.

“Es momento de estar unidos, este tipo de tragedias son inaceptables, porque pensamos en las familias que fueron afectadas directamente, y pensamos en nosotros que estamos de tras del volante”, expresó.

