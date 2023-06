Confía Monreal en “piso parejo” para corcholatas en Puebla

Durante su visita a Puebla, el senador con licencia Ricardo Monreal expresó que tiene una impresión positiva del gobernador Sergio Salomón Céspedes, de quien dijo le cree que respetará el acuerdo para que nadie se metiera en la contienda interna de Morena a pesar de que tiene su “simpatía”.



Al ser la primera corcholata en visitar el estado en la búsqueda de la Coordinación Nacional para los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, señaló que no va a descalificar ninguna acción que haya tomado el mandatario poblano anteriormente a la firma del convenio.



“Yo le creo al gobernador que a pesar de que pueda tener su simpatía, dejar que los aspirantes desarrollen su función y traten de convencer. Tengo una buena opinión del gobernador, tengo impresión positiva de él y no voy a descalificar ninguna acción que él haya tomado y simplemente haré mi trabajo”, comentó en conferencia de prensa.



El morenista reiteró su respeto al gobernador poblano, al recordar que fue muy “anuente” en la revisión de los casos de las personas que se encontraban presas.



“Por el gobernador del estado tengo respeto, incluso cuando le plantee cosas de personas que estaban detenidas fue muy anuente en la revisión de algunos casos. Sé que algunos han salido, todavía faltan más, es una lucha que no vamos a dejar”, agregó.



Expresó que durante su asamblea informativa llevada a cabo en el Centro Libanés Mexicano, no reunirá a 50 mil personas, ya que “viene solo”.



En otro tema, consideró que el proceso para elegir al coordinador nacional se podría replicar en la entidad poblana para los aspirantes a la gubernatura, con todo y la renuncia de sus cargos públicos.



Ricardo Monreal dejó firme que no renunciará a Morena si no consigue la coordinación nacional o la candidatura a la jefatura de gobierno, pues señaló que de no haber ningún cargo para él, se regresaría a dar clases en la Universidad Nacional Autónoma de México en donde es catedrático.



En la conferencia de prensa lo acompañó el diputado federal Raymundo Atanacio, quien dijo “lo ayuda” desde hace varios años en la entidad poblana, así como la ex regidora morenista Libertad Aguirre Junco.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal