Confirma Biestro renuncia de Lourdes Rosales como titular de SSC

Por Vera Fernández

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, Gabriel Biestro Medinilla, confirmó la renuncia de Lourdes Rosales Martínez como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por lo que pidió a la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, dejar las diferencias a un lado y aceptar el relevo de Carla Morales Aguilar.

En entrevista, el coordinador de la bancada de Morena calificó como “preocupante” las múltiples negativas de la presidenta municipal de realizar cambios en la SSC, luego de que pusó en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dicho conflicto.

En ese sentido, el diputado esperó que el hecho no se trate de cuestiones de encubrimiento por parte de la edil, pues dijo no entender porqué se aferra a no realizar un trabajo coordinado con el Gobierno del Estado.

