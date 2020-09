Confirma HBO estreno de precuela de GOT en 2022

Aunque el Covid-19 ha sido un terremoto para la industria audiovisual, parece que los fans de “Game of Thrones” pueden respirar tranquilos. HBO ha confirmado que ‘House of the Dragon’, la esperada precuela de la aclamada serie, llegará en 2022, tal y como estaba planeado. Además, también ha hecho oficial que el proceso de casting, para la esperada nueva producción, está en marcha.

De acuerdo con Bleeding Cool, ha sido tras los Premios Emmy cuando Casey Bloys, presidente de HBO, ha confirmado que los planes de estreno, pese a la pandemia del coronavirus, no sufrirán retraso. La serie contará con 10 episodios. Miguel Sapochnik dirigirá el episodio piloto, además de otros capítulos adicionales. Junto con Bryan Condal, Sapochnik será uno de los showrunners.

Los guiones de ‘House of the Dragon’ estarán escritos por un equipo de guionistas liderado por Condal y estarán basados en la novela ‘Fuego y sangre’, escrito por George R.R. Martin y publicado en noviembre de 2018. El libro cubre 150 años de la historia de Poniente, centrándose en la historia de la casa Targaryen.

Las informaciones iniciales apuntan a que la serie abarcará también la Danza de los Dragones, la guerra civil en la que los Targaryen arrasaron con buena parte de Poniente. Si, finalmente, se confirma esto, se espera poder ver en ‘House of the Dragon’ al rey Viserys I, la princesa Rhaenyra, la reina Alicent Hightower y Aegon II Targaryen.

