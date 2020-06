Congreso aprueba transmisión de sesiones en línea de cabildos de Puebla

Por Vera Fernández

En el Congreso del Estado se aprobó una iniciativa para obligar a los 217 ayuntamientos de la entidad a transmitir sus sesiones de Cabildo en tiempo real a través de plataformas digitales, a fin de transparentar su labor ante la ciudadanía.

Con cuatro votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, los diputados que integran la Comisión de Asuntos Municipales avalaron reformar el artículo 70 de la Ley Orgánica Municipal.

La propuesta fue realizada por el legislador del Partido del Trabajo (PT), Valentín Medel Hernández, quien dijo que el objetivo de la misma es transparentar e involucrar a los ciudadanos en las actividades que realizan los alcaldes y regidores.

No obstante, la reforma fue refutada por los diputados Carlos Morales Álvarez y Javier Casique Zárate, quienes señalaron que algunos municipios no tienen acceso a internet, por lo que no se les puede obligar a algo que está fuera de sus posibilidades.

En contraparte, el líder del Congreso Local, Gabriel Biestro Medinilla, aseguró que todos los ayuntamientos tienen presupuesto suficiente para contratar servicios especiales para conectarse a internet, por lo que –dijo– no hay pretexto para no cumplir con ello.

Tras el debate, el dictamen para obligar a los 217 ayuntamientos a transmitir en vivo sus sesiones de Cabildo, fue aprobado por mayoría de votos y será sometido a consideración del Pleno el próximo miércoles durante sesión ordinaria virtual.

