Congreso avala concesiones del Ayuntamiento de Puebla

Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso del Estado autorizó al Ayuntamiento de Puebla concesionar el servicio de recolección de basura por siete años; la operación del relleno sanitario por cinco años; así como la publicidad en paraderos de transporte público por tres años y medio.



Tras la realización de mesas de trabajo y generación de consensos, las bancadas de todas las fuerzas políticas respaldaron la solicitud que fue enviada por el gobierno municipal, encabezado por el alcalde panista Eduardo Rivera Pérez.



El presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Jorge Estefan Chidiac, señaló que los proyectos de licitación fueron avalados gracias a los acuerdos que se generaron previamente entre el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y el Poder Legislativo.



Apuntó que el proyecto final no se trata de una ocurrencia ni es un cheque en blanco para el gobierno de la capital, ya que se llevó a cabo un análisis de fondo para transparentar las licitaciones que se podrán en marcha.



En ese sentido, indicó que el Congreso local estableció el esqueleto del contrato de cada una de las concesiones, por lo que la administración municipal está obligada a cumplir con lo estipulado en las bases de los dictámenes.



“Lo que vamos a votar no es un cheque en blanco; no es un licita y ya, sino es licita y el cuerpo de todo el dictamen y el conjunto de información que nos fue entregado establece lo que es el esqueleto de un contrato, entonces el Ayuntamiento está obligado a hacer las bases conforme a lo que nos envió”, comentó.



Por su parte la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Aurora Sierra Rodríguez, explicó que poner a licitación los servicios de recolección y depósito de residuos servirá para que el Ayuntamiento ahorre alrededor 400 millones de pesos.



Detalló que la concesión para el traslado de basura incluye la colocación de nuevos contenedores y compactadores, así como la instalación de dos mil nuevos botes papeleros y el vaciado diario de los ya existentes.



También precisó que la empresa que quede a cargo de la operación del relleno sanitario de Chiltepeque deberá disminuir el volumen de su ingreso hasta en un 38 por ciento, con la finalidad de cuidar los lineamientos de sanidad.



Además señaló que el 1 por ciento de los recursos recaudados será destinados para la educación ambiental.



En cuanto a la publicidad en paraderos de transporte, pendones y puentes, la legisladora indicó que se incluirá el mantenimiento y reparación de 486 equipamientos en zona de espera peatonal, 25 espacios publicitarios iluminados, colocación de 800 portapendones, y reparación de estructuras.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

