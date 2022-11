Congreso avala Ley de Ingresos de Puebla sin nuevos impuestos

Sin nuevos impuestos y un aumento inflacionario del 8 por ciento, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso de Puebla dio luz verde a la Ley de Ingresos 2023 del Gobierno del Estado, la cual estima una recaudación casi 120 mil millones de pesos.

Este martes durante sesión, diputados locales aprobaron con seis votos a favor y uno en contra el proyecto que fue enviado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta para la conformación del Paquete Económico del próximo año.

El presidente de la comisión, Jorge Estefan Chidiac, explicó que la Ley de Ingresos prevé recaudar un monto total por 119 mil 199.9 millones de pesos para la entidad poblana, recursos que se obtendrán a través del pago de derechos, convenios, aportaciones federales y locales.

Precisó que del total de ingresos, casi el 50 por ciento corresponden a transferencias etiquetadas y el otro 50 por ciento son del Ramo 28 de libre disposición; además de los ingresos locales que ascienden a 9 mil millones de pesos.

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también aseguró que no se incluyó la creación de nuevos impuestos ni pagos derechos, por lo que –afirmó– los ciudadanos no se llevarán sorpresas.

“No hay ningún nuevo impuesto, no se modifican cuotas, tarifas, nada; no hay ninguna sorpresa, no hay ningún programa especial o algo que le genere una sorpresa a los poblanos”, comentó Estefan Chidiac.

En cuanto al margen inflacionario, indicó que se realizó un cálculo del 8 por ciento, cantidad que se encuentra por debajo de la inflación nacional, la cual llegó a casi el 9 por ciento durante el Ejercicio Fiscal 2022.

Tras su aprobación en comisiones, la Ley de Ingresos 2023 será turnada al Pleno del Poder Legislativo para su discusión y votación.

