Congreso busca garantizar acceso a tecnologías para jóvenes

En sesión pública ordinaria, la Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta de la Iniciativa del diputado José Antonio López Ruíz para establecer que el Plan Estratégico estatal deberá contar con programas, proyectos y actividades en diversos rubros para garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, como herramientas para el desarrollo y crecimiento educativo y profesional de la juventud.

Para este propósito se pretende reformar las fracciones VII y VIII, y adicionar la fracción IX al artículo 60 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla.

La Iniciativa del diputado fue turnada a la Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y resolución correspondiente.

En otro punto del orden del día, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó una Iniciativa con la finalidad de homologar con la Ley General en la materia la definición de violencia física, entendiéndose como todo acto que cause daño no accidental, por medio del empleo de la fuerza física, algún tipo de arma, objeto o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable que pueda provocar o no lesiones internas, externas, o ambas.

Para lo cual se pretende reformar la fracción I del artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictaminación respetiva.

Por otra parte, la diputada Karla Rodríguez Palacios presentó una Iniciativa para reformar la fracción III del artículo 7, la II del 8, la IV del 9 y el 25 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla.

Con la finalidad de establecer que al Estado y a los municipios les corresponde garantizar la no discriminación de las personas con discapacidad, entendiendo la rehabilitación como el conjunto de medidas que permita lograr su inclusión, integración y no discriminación.

La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad para su estudio y resolución respectiva.

PROMUEVEN EXHORTOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD PÚBLICA Y A FAVOR DE JUNTAS AUXILIARES

Asimismo, la diputada Tonantzin Fernández Díaz presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a los 217 ayuntamientos para que consideren el aumento del recurso que se asignará a las Juntas Auxiliares para el Ejercicio Fiscal 2023, de acuerdo a las necesidades de su población.

El exhorto fue enviada a la Comisión de Asuntos Municipales para su análisis y dictaminación procedente.

En más del orden del día, la diputada Azucena Rosas Tapia presentó un Punto de Acuerdo para solicitar la incorporación de la leyenda “Los Altares de Huaquechula, 25 años siendo Patrimonio Cultural”, dentro de la papelería oficial del Congreso del Estado de Puebla, por el resto del presente año.

La propuesta de la legisladora fue turnada a la Comisión de Cultura para su estudio y resolución correspondiente.

Durante la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta del Punto de Acuerdo presentado por la diputada Norma Sirley Reyes Cabrera, para exhortar a las 217 personas titulares de las presidencias municipales del estado, a promover una cultura de la separación de la basura, y la instrumentación de acciones y programas que garanticen la recolección de desechos sólidos de manera diferenciada entre orgánicos e inorgánicos.

Esto, con la finalidad de facilitar el reciclaje de desechos inorgánicos y el compostaje o la biodigestión en los residuos orgánicos lo que puede reducir la emisión de gases a la atmosfera.

El exhorto fue dirigida a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, para su análisis y dictaminación correspondiente.

De igual manera, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Seguridad Pública, el Punto de Acuerdo de la diputada Aurora Sierra Rodríguez que tiene como propósito exhortar a los directores de los Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, a que implementen acciones que disminuyan la sobrepoblación, el hacinamiento, la prevención de incidentes violentos, y que mantenga las condiciones e higiene en las instalaciones.

Así como la cobertura de personal, implementación de actividades laborales, de capacitación, programas contra adicciones, de salud mental y desintoxicación, con el objetivo de garantizar una estancia digna, que permita lograr una verdadera reinserción social de las y los internos.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal

