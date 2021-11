Congreso, sin intervención en ausencias de edil de Tecamachalco

Por Vera Fernández

El Congreso de Puebla no puede intervenir ante las esporádicas ausencias del presidente municipal de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos, pues el ayuntamiento continúa funcionando aun sin la figura física del edil.

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Mónica Silva Ruíz, descartó que el municipio se encuentre en estado de ingobernabilidad después de que el edil viajó a Ciudad de México.

Te puede interesar: Guardia Nacional inicia operativos tras ejecución de agentes en Tecamachalco

Aunque la diputada local reprobó que Mier Bañuelos haya abandonado el municipio en medio de la crisis de seguridad que existe tras la ejecución de tres agentes ministeriales, puntualizó que el Legislativo no puede tomar acciones al respecto.

En ese sentido, indicó que respetarán la autonomía municipal de Tecamachalco, ya que hasta el momento no cuentan con argumentos jurídicos para pensar en una posible destitución del edil.

Te puede interesar: Celebran reunión SEGOB y edil por multihomicidio en Tecamachalco

“El presidente es únicamente la cara visible, es la representación jurídica del ayuntamiento, pero tiene todo un cuerpo edilicio que es quien le acompaña en todo momento. No podemos pensar que, porque no esté el presidente municipal, no podamos garantizar la gobernabilidad”, comentó.

A pesar de que Ignacio Mier regresó a Puebla y se reunió con la titular de la Secretaría de Gobernación del gobierno estatal, Ana Lucía Hill Mayoral después de su salida a la capital del país, la incertidumbre sobre la gobernabilidad del municipio continúa latente.

Te recomendamos