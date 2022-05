Congreso, sin notificación de ausencia del edil de Acatlán

A más dos semanas de la detención del alcalde de Acatlán de Osorio, Arturo N., el Congreso del Estado todavía no recibe la notificación de su ausencia definitiva, informó la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Mónica Silva Ruíz.



En entrevista, la diputada local del Partido del Trabajo (PT) señaló que los regidores del Cabildo no han sesionado para declarar la falta del presidente municipal, a pesar de que fue detenido desde el pasado 9 de mayo y vinculado a proceso el día 15.



En ese sentido, expresó que hasta el momento no existe información oficial sobre si ya fue llamado a rendir protesta el edil suplente, Pedro García Núñez, quien tendría que quedar al frente del Ayuntamiento en tanto se resuelve el proceso legal de Arturo N.



Indicó que, en caso de que García Núñez se negara a asumir las riendas del gobierno municipal, el Cabildo tendría un plazo de 15 días para sesionar y designar a un alcalde sustituto, el cual deberá ser elegido de entre los mismos regidores.



Si no lograran llegar a algún acuerdo en común, sería momento para que el Poder Legislativo intervenga; sin embargo, Silva Ruíz afirmó que todavía no concluyen los plazos legales, por lo que no existe riesgo de ingobernabilidad en Acatlán.



“En caso que no acepte el suplente nuevamente el Cabildo tendrá la posibilidad de poder designarlo y si no lo hace en un lapso de 15 días, ahí sí el Congreso del Estado tendrá que intervenir, estamos en los tiempos, de verdad no hay que adelantarnos ni transmitir que hay una percepción de ingobernabilidad”, comentó.



Fue el pasado 15 de mayo cuando el edil Arturo N. fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones y encubrimiento, tras el asesinato del director de Seguridad Pública Municipal, Héctor García Álvarez.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

