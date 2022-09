Congreso, sin obligación para legislar sobre aborto: diputado

El presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado, Eduardo Castillo López, aseguró que no están obligados a legislar sobre la despenalización del aborto, a pesar de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



Esto después de que colectivas feministas se manifestaron a las puertas del Poder Legislativo el día jueves para exigir que los diputados locales retomen la discusión sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Puebla.



En entrevista, el legislador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) refirió que los Congresos locales del país no están obligados a acatar la sentencia de la Corte, la cual declaró inconstitucionales las sanciones penales por abortar.



Refirió que la resolución del máximo tribunal del país únicamente está dirigida al Poder Legislativo de Baja California, razón por la cual el Congreso de la Unión tampoco ha aprobado reformas para eliminar las penas por el delito de aborto.



Del mismo modo, Castillo López indicó que no sólo deben tomar en cuenta la opinión de organizaciones feministas para analizar el tema, sino que también deben considerar al clero y a otros colectivos que no están a favor de la ILE.



“Esta iniciativa la tenemos que revisar bien a profundidad, es un tema de evaluación, de respeto a los grupos feministas, pero también hay que respetar al clero, a muchos grupos y organizaciones que están en otra postura”, comentó.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

