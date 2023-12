Conmemoran primer aniversario luctuoso del exgobernador Miguel Barbosa

Este día se cumple un año de la sensible partida de nuestro amigo @MBarbosaMX, exgobernador del estado de #Puebla.



Hoy reconocemos y honramos su memoria como un político sensible, inteligente, culto y responsable.



Un hombre con carácter al que no le temblaba la mano para… pic.twitter.com/bSonhCxLVI