Conoce a Alfredo Gutiérrez, el mexicano que llegó a la NFL

Alfredo Gutiérrez, liner ofensivo de los San Francisco 49ers, compartió este lunes que espera ser una inspiración para que los jóvenes de su país vean que sí se puede llegar a la NFL.

“Suena a cliché, pero el trabajo duro es lo único que te va a abrir el camino, a veces sin importar cuánto midas; espero que lo que hago inspire a los chicos en México para saber que sí se puede llegar a la NFL“, explicó el jugador.

Gutiérrez reconoció que no esperaba debutar en la línea ofensiva de los 49ers durante el duelo de pretemporada, donde vencieron a los Minnesota Vikings.

“No sabía que iba a entrar, estaba concentrado en las rotaciones de la línea porque hay muchos novatos en el equipo, sentí mil emociones”, indicó.

En México, Alfredo Gutiérrez brilló con los Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey.

Fue seleccionado para competir por un lugar en la NFL a través del International Player Pathway Program 2021, algo que recordó fue el detonante para alcanzar su meta.

“Cumplí un sueño porque es uno de los mejores equipos de México, pero acá es diferente porque llegas a la crema del fútbol americano”, agregó.

El “liner” vivirá su segundo año en la escuadra de prácticas de los 49ers, algo que aseguró no lo desanima.

“Sé que tenemos una excelente línea ofensiva y eso me obliga a estar listo para cuando llegue mi oportunidad. Son duelos que me hacen mejor jugador, espero que competir contra ellos me dé en el futuro una oportunidad”.

Por: Redacción

Editor: Nancy Luna

TE RECOMENDAMOS