Conoce a las mujeres y diputadas que se unirán a “Un día sin mujeres”

El próximo 9 de marzo, me sumaré al paro nacional #UnDíaSinNosotras.



Me duele la situación que estamos viviendo las mexicanas. No queremos más #Feminicidios, ni daños a nuestra integridad.



Las seguridad de nuestras niñas y mujeres es prioridad. pic.twitter.com/YQOoBOw88l