Conoce el personaje que será asesinado en The Batman

Por Redacción

El rodaje de The Batman con Robert Pattinson como el nuevo e inexperto Bruce Wayne continúa en Reino Unido, el director Matt Reeves ya está pensando en el futuro de su propio Batverse.

La versión de Pattinson de Batman es sólo uno de los muchos personajes que los fans están ansiosos de volver a ver en el cine, como Enigma (Paul Dano), El Pingüino (Colin Farrell) o Catwoman (Zoe Kravitz). Y por supuesto, no podía faltar Alfred, el fiel mayordomo de la familia Wayne, al que dará la vida Andy Serkis, quizás por última vez en el DCEU.

Según informa We Got This Covered, el regreso de Ben Affleck en la película en solitario de The Flash, el plan de Reeves en su trilogía de The Batman es que en algún momento Aldred Pennyworth sea asesinado, como una muestra de que en su versión de Gotham City todo puede pasar.

Aunque no hay forma de confirmarlo por el momento, en caso de suceder, la muerte de Alfred sería un punto de inflexión en la historia de Batman nunca antes visto en sus versiones cinematográficas.

The Batman tiene previsto su estreno el 4 de marzo de 2022.

Con información de Cultura Ocio