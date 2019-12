Conoce la historia de Don Porfirio, un poblano con cien años de vida

Por Roberto Castillo

Porfirio Díaz superó los 100 años y su familia se reunió para celebrarlo. El nieto homónimo convocó a la familia conformada por cinco hermanos, 20 nietos y 11 bisnietos para animarlos tras la reciente pérdida de la abuelita Albina.

Miguel, el hijo mayor y su esposa, han asumido el cuidado de Don Porfirio, de quien vigilan su estado de salud y alimentación, sin embargo, reconoció que económicamente es complicado el sostenimiento de su padre aunado a la vida familia, pues apenas gana mil 800 pesos a la quincena.

Él es el señor Porfirio Díaz quien superó los 100 años de edad y su familia se reunió para celebrarlo y agradecer la vida de su padre. Se estima que hay en 2019, 750 personas con más de 100 años viviendo en Puebla. ¿Conoces a alguien con esta edad? Vía | @RoverCastillo pic.twitter.com/4bWNynYMsD — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) December 29, 2019

Juana María Flores su esposa, de manera abnegada y generosa cuida a Don Porfirio y ha logrado su recuperación y estabilidad por medio de alimentación y amor. La familia Díaz agradeció la vida de su padre con una misa, una sencilla comida y orgullo de contar con él.

Porfirio Díaz, organizador de la reunión, compartió, “siempre me ha demostrado que nunca hay que doblarse, que nunca hay que echarse para atrás a pesar de que lo veo, yo luego platicó con él y él me dice que hay que seguir adelante y aunque a veces me duele, siempre voy para adelante y eso me motiva me hace feliz y ver a mi familia me hace sentir muy feliz”.

De acuerdo con el Registro Nacional de Población (Renapo), En 2019 se estima que hay 750 personas con más 100 años en el estado.

Te recomendamos