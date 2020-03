Conservadores quieren verme aislado para que haya un vacío de poder, acusa AMLO

Por Redacción

La tarde del domingo, el presidente López Obrador afirmó que “los conservadores” quieren verlo en aislamiento para que haya un vacío de poder y así apoderarse de la conducción política de México.

“¿Saben qué quieren los conservadores?, que me aísle, imagínense, no habría conducción o si habría la conducción de ellos porque en la política no hay vacíos de poder, los vacíos se llenan y eso es lo que ellos quieren”, afirmó.

La declaración fue hecha desde el balcón de un hotel en Culiacán donde, afirmó, estuvo en aislamiento uno de los primeros ciudadanos infectados de Covid-19 en nuestro país.

“Salgamos a la calle y trabajemos los que tengamos una función importante, básica, ya lo dije hace unos días, no se puede cerrar una tortillería, imagínense, los médicos deben seguir trabajando, las enfermeras, la seguridad pública”, dijo.

Cabe destacar que, el sábado pasado, Omar Fayad, gobernador de Oaxaca, dio positivo en la prueba de Covid-19, quien diez días antes mantuvo contacto directo con el presidente López Orador en una conferencia matutina en Palacio Nacional.

