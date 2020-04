Considera Barbosa que es insensato solicitud de desalojo del ayuntamiento

Por Alejandra Olivera

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta calificó como una “insensatez” la petición del ayuntamiento de Puebla para que desocupe y le devuelva los inmuebles en los que se ubican las secretarías de Gobernación, Movilidad y Transportes, así como un corralón.

Comentó que el escrito lo recibió el 8 de abril y que éste tiene una evidente intención de “revancha” por parte de dos personas cuyos nombres omitió.

“Cuando lo leí vi un nivel de insensatez enorme y lo que decidí fue ponerlo en la mesa donde yo trabajo y dije ‘ahí después lo valoró’ sorprendido del nivel de insensatez del escrito”, expresó.

No obstante, el miércoles convirtieron el escrito en comunicado de prensa, por lo que pidió al consejero jurídico Ricardo Velázquez Cruz contestar la solicitud de la Comuna, la cual aseveró no tiene importancia.

“Hay gente que avanza un paso y retrocede cinco, no tiene ninguna importancia, veo cual es la intención de dos personas, pero allá ellos, no tiene importancia (…) ya mandé a poner un cuadro al escrito y al boletín y lo voy a colgar en un muro de honor que se va a llamar muro de la insensatez”, manifestó al advertir que no abundará en el tema.

Te recomendamos