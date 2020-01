Consulta sobre gasoducto es una “burla”, advierten indígenas de Pahuatlán a AMLO

Por Alejandra Olivera

Miembros del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo alistan una protesta para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador la cancelación del gasoducto Tuxpan – Tula durante su visita a Pahuatlán el próximo sábado 4 de enero.

A través de un comunicado, los defensores de los pueblos originarios nahuas, totonacos, tepehuas y otomíes de la Sierra Norte que ven afectaciones en su entorno con el proyecto, advirtieron que no permitirán que López Obrador realice alguna consulta informal como las que ha hecho en otros estados ante proyectos similares, pues ello sería una “burla”.

“Queremos decirle Sr. presidente que nos parecería una gran burla a nuestra dignidad como pueblos indígenas, que pretenda hacer una de consulta a mano alzada sobre el gasoducto y los proyectos de muerte en la región. No permitiremos una burla así. No queremos ningún tipo de consulta, porque nuestra vida no tiene precio”, aseveran.

Asimismo, señalan que el ducto de 36 pulgadas de diámetro para transportar 886 millones de pies cúbicos de gas natural amenaza el territorio, bienes comunes y pone en riesgo de muerte a habitantes de los municipios poblanos de Honey, Pahuatlán y Tlacuilotepec; así como a Tenango de Doria y Huehuetla en Hidalgo.

Proyectos de muerte han generado disputas judiciales

Destacan que, desde hace años, han resistido las agresiones de la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNH); y la llegada de la subcontratista italiana Bonatti que en el Plan Integral Morelos (PIM) se ha caracterizado por presionar a gobiernos estatales, lo cual ha provocado conflictos sociales, desplazamientos, división en las comunidades y disputas judiciales.

Por ello, exigirán a López Obrador no apoyar éste “proyecto de muerte” ni otros como el fracking, minería a cielo abierto, hidroeléctricas, granjas porcícolas en la región, pues reiteran que afectan sus usos y costumbres.

