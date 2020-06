Continúa abierta la convocatoria para formar parte de la seguridad pública de Atlixco

Por Redacción

La Dirección de Seguridad Pública de Atlixco continúa convocando a ciudadanos y ciudadanas para unirse a las filas de la Policía Preventiva, Policía Tránsito y Policías Bomberos con la intención de reforzar la presencia policiaca, combatir al crimen y auxiliar a la población.

La recepción de documentos es en las oficinas de Fortaseg, ubicadas en calle Degollado 306, colonia Centro, en un horario de 9 a 16 horas de lunes a viernes. Los interesados deben presentar solicitud de empleo con fotografía, acta de nacimiento, certificado de bachillerato o preparatoria, identificación oficial y licencia de conducir vigente; así como comprobante de domicilio reciente, tres fotografías tamaño infantil a color, de frente y fondo blanco, además de dos cartas de recomendación.

En caso de haber pertenecido a alguna corporación de seguridad pública, fuerza armada o seguridad privada del país, deberán presentar un oficio de baja, carta de antecedentes no penales, constancia de no inhabilitado, RFC, CURP y curriculum.

La convocatoria solicita a mujeres y hombres interesados en ser policías, las bases a cumplir son: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, presentar cartilla del servicio militar liberada y en buenas condiciones (solo para personal masculino), acreditar certificado de estudios mínimo de bachillerato y preparatoria, tener entre 18 y 43 años cumplidos; además de contar con una estatura mínima de 1.55 metros en hombres y 1.50 metros en mujeres, con un índice de masa corporal de 32%.

De acuerdo con la dependencia municipal, es importante que los perfilados gocen de buen estado de salud física y mental, no consuman alcohol, sustancias psicotrópicas, estupefacientes y otras que produzcan efectos similares, aprobar los exámenes de selección y de control de confianza, y no presentar tatuajes en antebrazos, manos, muñecas, cabeza, cara, nuca o pies; no padecer daltonismo ni disminución de agudeza visual (en caso de padecer esta última, corregir adecuadamente con lentes, mismos que deberá portar todo el tiempo).

Para más información, los interesados podrán comunicarse al teléfono 2444450770.

