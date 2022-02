Contraloría descarta denunciar al edil auxiliar de Ignacio Zaragoza que causó accidente

Por Itzeli Zamora

El Ayuntamiento de Puebla no procederá contra el presidente auxiliar de Ignacio Zaragoza, Alejandro Lázaro Martínez, luego de atropellar a dos jóvenes al conducir en presunto estado de ebriedad.

La Contralora Alejandra Escandón Torres aclaró que no tienen la facultad de sancionar al edil auxiliar porque es competencia del Congreso del Estado.

La funcionaria municipal indicó que ante los hechos ocurridos no podría sancionarse debido que no fue en horario laboral y no utilizó un bien que sea propiedad del ayuntamiento.

Cabe recordar que fue la madrugada del miércoles pasado cuando el edil auxiliar conducía en presunto estado de ebriedad, un vehículo tipo Camaro color amarillo.

Al perder el control de la unidad embistió a dos jóvenes que se encontraban en el mirador de la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

