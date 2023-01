Control del Tabaco reducirá número de muertes: Armenta

Todas las leyes deben generar un cambio de realidad sobre lo que nos afecta, y entre otras causas, el consumo de Tabaco provoca el aumento de muertes por cardiopatía en México.

Así lo señaló el presidente de la Mesa directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, quien consideró que la Ley General para el Control del Tabaco regulará los daños que sufren fumadores y no fumadores.

“No es lo mismo un habano o un puro que producen en Tabasco o Chiapas, a un cigarro de marcas internacionales ¿Quiénes ganan? Ganan los corporativos internacionales”, apuntó.

Asimismo, señaló que si una persona fuma todo el día, todos los días, tiene dinero para adquirir un extractor de humo a modo de no afectar a las personas con quienes convive.

México debe ampliar importaciones

Al ser cuestionado por el encuentro entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau, mencionó que se trabaja en la forma en que México pueda producir para venderle a Estados Unidos y Canadá.

“Hay temas centrales en la producción en que México debe poner primero su mercado. El país hoy tiene autoridad y capacidad para enfrentar producción que sustituya a las producciones chinas”, mencionó.

Competirá en elecciones 2024

Alejandro Armenta adelantó que formará parte de la encuesta electoral de 2024, y aseveró que el personaje más fuerte se encuentra en el Partido Acción Nacional (PAN).

“El más fuerte está en el PAN, no está dentro de Morena. No me confío, tenemos que trabajar, al equipo le digo ‘no hay que dormir’”.

Sobre la visita a Puebla del secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, Armenta señaló que sólo acudió a hablar sobre la Reforma Electoral, pero no a apuntar a su candidato favorito rumbo a 2024.

“Yo estoy dispuesto a que sean los poblanos. Los poblanos deben de decidir, yo a eso me voy a suscribir y creo en Morena y creo en la democracia”, concluyó.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

