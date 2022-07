Conviene más aliarse con MC que con PRI y PRD: Alcántara Montiel

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Puebla, Eduardo Alcántara Montiel, consideró más rentable que su partido forme una alianza con Movimiento Ciudadano (MC) que mantener la coalición con PRI y PRD, los cuales –afirmó– son más “equipaje que equipo”.

En entrevista, el diputado local cuestionó la alianza que el Partido Acción Nacional (PAN) proyecta con el Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) para las elecciones del 2024 a nivel nacional y local.

En el caso del Sol Azteca, criticó que se mantenga en debacle en las preferencias electorales de varios estados, por lo que no resulta viable seguir coaligados a una institución partidista con números rojos y en riesgo de desaparecer.

“No es lo mismo hacer equipo que traer equipaje, el equipaje se carga, ese es el gran problema que tenemos que enfrentar con el PRD“, comentó.

Mientras que, por el lado del tricolor, apeló a realizar un análisis más profundo sobre la alianza que continúa vigente hasta la fecha, pues –dijo– la suma de votos no es el único factor que debe considerarse, ya desde el PRI se actúa a conveniencia.

“En el tema del PRI, yo creo que tenemos que hacer un alto en el camino, porque no sólo es la suma hermética de números (…) me preocupa por qué el PRI dolosamente en dos estados no fue con el PAN y le tendimos la cama a Morena“, expresó.

Ante el panorama político que perjudica al PAN y PRD, el legislador auguró que al PAN le convendría más coaligarse con MC para obtener mejores resultados en el 2024, esto a pesar de que el partido naranja confirmó que contenderá en solitario.

“También hay que tener en claro que hoy tal vez nos conviene más hacer una alianza con MC que con el propio PRI”, refirió.

Alcántara Montiel señaló que el destino de las posibles alianzas y coaliciones se definirá después de la elección del 2023 en el Estado de México, donde se elegirá al relevo del actual gobernador priista, Alfredo del Mazo.

