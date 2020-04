¡Cool! HBO GO libera contenido digital por contingencia sanitaria

Por Redacción

Desde este jueves 8 de abril la plataforma de contenido digital HBO GO abrió de manera gratuita el acceso a los contenidos en toda Latinoamérica para apoyar en el divertimento de las personas que se queden en casa.

HBO GO, a través de un comunicado de prensa, indicó que no es necesario que los usuarios sean suscriptores para disfrutar del beneficio, únicamente tienen que ingresar a la página: hbolatam.com o descargar la app HBO GO.

Cabe destacar que esta “promoción” solo aplicará para el mes de abril y tendrá libre acceso a los primeros cinco capítulos de las series: The Outsider, Watchmen, His Dark Materials, Avenue Five, Euphoria y la temporada 1 de Prófugos.

Si quieres acceder al contenido gratis entra en hbolatam.com.

Con información de Milenio Noticias.