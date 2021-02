¡Cool! HBO lanzará serie sobre Velma, de Scooby-Doo

Por Redacción

La plataforma de streaming de HBO Max dio a conocer que desarrollarán una serie que girará en torno a Velma Dinkley, personaje que forma parte de Misterio a la Orden, de la popular serie Scooby-Doo.

De acuerdo con el sitio Bloody Disgusting, HBO Max hará una serie spin-off de Scooby-Doo enfocado en los orígenes de Velma, siendo Mindy Kaling la elegida para darle vida al personaje, después de que varias actrices tuvieran la oportunidad de interpretarlo.

Esta historia contará con “un giro original y humorístico que desenmascara el pasado complejo y colorido de uno de los solucionadores de misterios más queridos de Estados Unidos” y, aunque aún no tiene fecha de estreno, HBO Max ordenó el desarrollo del proyecto esta misma semana.

¡Scooby-Doo, Where Are You! fue la primera serie animada del personaje de Hanna-Barbera, Scooby-Doo, creado en 1969 por Joe Ruby y Ken Spears y, hasta el momento, la serie cuenta con películas animadas, versiones en live-action e incluso un crossover con Batman.

Te recomendamos