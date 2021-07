¡Cool! Los Teletubbies reciben “Tubby-Vacuna” contra Covid-19

Por Redacción (Con información de Milenio)

Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po, mejor conocidos como los Teletubbies ya fueron vacunados contra el Covid-19, así lo anunciaron a través de sus redes sociales.

“Justo a tiempo para un verano Tubby”, comentaron en su publicación, en la que se aprecian las cartillas de vacunación de cada personaje, donde se ve su foto, nombre, fecha de nacimiento y el día que fueron inoculados.

We’re all vaxxed! Just in time for a Tubby hot summer ☀️ Who's ready to come out & play pic.twitter.com/AtXTExaCMs