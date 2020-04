¡Cool! Pagan 24 mil pesos por ver documentales de asesinos en serie

¿Amas las historias de asesinos en serie? ¡Tu momento ha llegado!

Un nuevo servicio de streaming llamado MagellanTV está ofreciendo mil dólares (poco más de 24 mil pesos) a cambio de ver 24 horas seguidas de documentales sobre asesinos seriales.

Pero no solo eso, la empresa también te ofrece una membresía gratis por un año completo para ti y tres más para tus familiares o amigos con vigencia de tres meses.

Esta es la lista de títulos:

CALLING ALL CRIME JUNKIES!

We want to PAY one lucky crime lover $1,000 for bingeing 24 hours of crime documentaries STRAIGHT.

Are you brave enough?

Apply here: https://t.co/6YTW4xF0yQ pic.twitter.com/b7sI7lOh0T