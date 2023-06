Coro de Cámara UDLAP ofrece concierto por los 500 años de la llegada de franciscanos

En el marco de los 500 años de la llegada de la orden Franciscana a la Nueva España, se realizó un concierto a cargo del Coro de Cámara de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), el cual contó con un repertorio de trece piezas bajo la dirección de las estudiantes Victoria Díaz y Citlalli González.

El Convento de San Gabriel fue sede de este concierto el cual contó con la presencia de los frailes del convento, la comunidad cholulteca y público en general.

El Coro de Cámara de la UDLAP bajo la dirección de dos estudiantes, inició su concierto con Tra verdi campi de Orazio Vecchi y los villancicos del cancionero de palacio Juan Vázquez: Si nos uviera y Con qué la lavaré, dirigidos por Citlalli González. De la misma forma, bajo la batuta de Citlalli, el coro interpretó O felix anima de Giacomo Carissimi.

Posteriormente, bajo la dirección de Victoria Díaz y la compañía de Rurik Russi al piano, se interpretó Va pensiero de la ópera prima de Giuseppe Verdi. Nuevamente bajo la dirección de Citlalli González, se interpretó Coro a bocca chiusa de Giacomo Puccini. En las piezas siguientes, el coro dio voz a composiciones escritas por miembros y ex miembros de dicha agrupación; en primer lugar se cantó Estrella fugaz del recién egresado José Ibáñez y en segundo, Sonríe del egresado José Antonio Coeto, ambas dirigidas por Victoria Díaz.

El Coro de Cámara también trajo en su repertorio algunas de las piezas que son parte importante de sus presentaciones; por ejemplo, solo de Guitarra de la cubana Beatriz Corona; Me gustas cuando callas de Blas Galindo con un poema de Pablo Neruda y el clásico cubano Tú no sabe inglé de Emilio Grenet con texto de Nicolás Guillén. Finalmente ante el aplauso del público asistente, el Coro de Cámara cerró con el son cubano Chan chan de Francisco Repilado V: C: Jorge Martínez.

Joaquin Cruz, director de Actividades Culturales de la UDLAP, agradeció al convento de San Gabriel por abrir sus puertas a la comunidad artística para dar este concierto; así como la presencia de la planta académica, y al Fray Francisco Morales y al padre Ricardo Maldonado por hacer esto posible. Por su parte, en representación de la orden Franciscana, el padre Ricardo Maldonado dirigió también un mensaje y compartió que este concierto es parte de las celebraciones que está realizando la provincia.

La Universidad de las Américas Puebla, a través de sus equipos culturales representativos, lleva su cultura a diversos espacios, por lo que su oferta cultural de Verano 2023 continúa con muchos eventos en puerta.

