Coronavirus no representa amenazas en términos sanitarios: López Gatell

El subsecretario de promoción y prevención de Salud, Hugo López Gatell mencionó que hasta el momento el Covid-19 no representa ningún tipo de emergencia social o económica para México.

El funcionario dijo que de acuerdo a un análisis científico, la propagación del Coronavirus no cumple con los criterios de emergencia,ya que aún no hay casos de mortalidad alta o que afecte a sectores funcionales para México.

¨Determinamos que no hay evidencia que sugiera que esto es una emergencia nacional, no deja de ser una epidemia, como lo es, como hay otras epidemias, pero no representa una amenaza en términos sanitarios ni términos sociales o económicos”, puntualizó López-Gatell en conferencia de prensa.

Lopez Gatell también indicó que el coronavirus no nació en un laboratorio para ser usada como un arma biológica, como se ha mencionado en diversos sitios en internet.

Finalmente señaló que las autoridades sanitarias mundiales aún siguen en busca del origen natural de este virus, descartando que haya sido creado o por una manipulación del hombre.

