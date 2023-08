Covid-19: Puebla registra alza de 19% en contagios

Durante julio, Puebla presentó una tendencia al alza en casos de Covid-19, al registrar 19 por ciento más contagios que en junio, según reportes de la Secretaría de Salud estatal, que por el momento considera que no hay necesidad de activar protocolos sanitarios.



En una revisión a los reportes semanales del 26 de mayo al 30 de junio, se contabilizaron 272 casos de coronavirus; mientras que del 1 de julio al 3 de agosto, se acumularon 324 contagios, lo que representa un incremento del 19 por ciento.



No obstante, la secretaria Araceli Soria Córdoba indicó que por el momento el número de casos no implican la necesidad de activar protocolos como son el uso de cubrebocas o la reducción de aforos.



Lo que sí recomienda es llevar a cabo acciones preventivas como el lavado frecuente de manos, estornudo de etiqueta y uso de gel antibacterial. De presentar síntomas, es necesario acudir a la unidad de salud más cercana.

Las cifras

A mediados de junio, la dependencia aseguró que el estado tenía un índice de positividad a coronavirus por debajo del 10 por ciento, al corte del 16 de junio sumaban 109 casos activos, distribuidos en 18 municipios y había 10 personas hospitalizadas.



Para la primera semana de julio, se reportaron 56 nuevos contagios, aunque el número de casos activos se redujo a 85 y el de pacientes internados a 6.

Sin embargo, la segunda semana del mes, hubo ligeros incrementos, pues confirmaron 66 nuevos contagios, 10 pacientes hospitalizados y 106 casos activos.



Del 14 al 20 de julio, se sumaron 64 contagios; una semana después, se reportaron 106 nuevos contagios; mientras que al corte del 3 de agosto, se registraron 32 nuevos contagios de Covid-19.



Hasta ahora la dependencia tiene registrados siete pacientes hospitalizados a causa del SARS-CoV-2, de los cuales ninguno requiere de ventilación mecánica asistida; además hay 132 casos activos en 29 municipios de la entidad.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal