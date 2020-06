“No me hago la prueba de Covid-19 porque no tengo los síntomas”: AMLO

Por Redacción

El presidente López Obrador afirmó este lunes que no se hace la prueba de Covid-19 porque no tiene síntomas, esto tras darse a conocer el contagio de coronavirus del director del IMSS, Zoé Robledo.

“No me hago la prueba porque no tengo los síntomas. Afortunadamente estoy bien. Me cuido”, afirmó el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa en Palacio Nacional tras ser cuestionado sobre el contagio del director del IMSS.

El mandatario federal lamentó que Zoé Robledo y su familia estén contagiados del virus y se encuentren aislados, no obstante, deseó su mejoría al destacar que saldrán adelante pese a las adversidades.

Tras su declaración, el presidente pidió a la sociedad a continuar con las medidas de mitigación comunitaria para evitar contagios de coronavirus, entre ella la misma sana distancia y, en la medida de lo posible, quedarse en casa.

“Hay que seguir cuidándonos, seguir las recomendaciones y sobre todo lo de la sana distancia que es lo más efectivo: la higiene y la sana distancia. Sigo las recomendaciones de los especialistas. No hay que salir de casa si no es indispensable”, comentó.

