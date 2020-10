Pandemia por Covid-19 “cambiará la cara” a la economía del mundo, advierte expresidente de Banxico

Por Redacción

Este miércoles, Agustín Carstens, director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), señaló que la pandemia por el virus del Covid-19 cambiará “la cara de la economía” del mundo, pues muchos sectores que sufren sus efectos no podrán recuperarse.

Hay “otra forma distinta de viajar, trabajar, hacer compras, y se complica aún más por la revolución digital. La innovación en comercio electrónico es cada vez más importante y se está conjuntando con el enfriamiento de la actividad”, explicó Carstens en su participación en la 13° edición de la Conferencia Internacional de Banca organizada por Banco Santander.

El director del BPI anticipó que muchos negocios en los próximos meses no sobrevivirían a la crisis económica provocada por la pandemia.

“Veremos mayores dificultades a futuro. Ahora la respuesta es ideal. Se pensaba que la crisis iba a ser transitoria, pero ha durado más y durará más”, aseguró.

A pesar de que en el sistema financiero, explicó Carstens, todo ha sido muy resistente “hay aspectos que cuidar, porque en momentos de estrés han surgido debilidades. El hecho de que la liquidez ha aumentado en todas las economías avanzadas y bancos centrales, las condiciones financieras se han adecuado a la situación.

Esto no quiere decir que no puedan surgir otros problemas en el futuro. Tenemos esta situación donde el sector privado y sobre todo empresas, está muy endeudado, pero no hemos visto demasiados problemas aún”, concluyó.

Te recomendamos