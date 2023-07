Coyomeapan: Hay voluntad para poner fin a conflicto postelectoral

Después de dos años de conflictos, el Gobierno de Puebla y habitantes de Coyomeapan están a punto de llegar a un acuerdo y solución, pues ahora existe la voluntad que antes no había para hacerlo, asentó el secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón.



En entrevista, el funcionario aseguró que hay un avance importante en la resolución del conflicto que inició después de las elecciones de 2021, pues enfatizó que hay disposición de las partes involucradas.



“Hay un gran avance, hay mucha disposición y es posible que pronto tengamos una alternativa de solución porque hay ya mucha voluntad que no había en el pasado y que hoy se está aterrizando para buscar una solución”, apuntó.



Sin embargo, dijo que no es posible eliminar las carpetas de investigación que existen contra habitantes de Coyomeapan, pues indicó que es un tema judicial y que tiene que ser resueltas por las autoridades competentes.



“No se pueden eliminar, es un tema judicial, se están resolviendo y si eso se puede concluir habrá una solución adecuada”, apuntó.

Los antecedentes

Hay que mencionar que pobladores de Coyomeapan iniciaron una lucha social para impedir que el “cacicazgo” que ejerce la familia Celestino continuara en este municipio.



Y es que, el 6 de junio de 2021 acusaron que hubo fraude en la jornada electoral de ese día, en las cuales resultó ganador Rodolfo García López, esposo de Araceli Celestino, cuya familia ha gobernado el municipio desde 2011.



Lo anterior desató la inconformidad de habitantes, a quienes se les señaló de tomar y quemar la presidencia municipal, así como material electoral, actos por los que se iniciaron una veintena de carpetas de investigación y se detuvo a cuatro de los líderes del grupo “Unidos por Coyomeapan” en septiembre de 2021.



Además en mayo de 2022, habitantes de Coyomeapan fueron objeto de un ataque por parte de elementos de la Policía Estatal, evento en el que murieron tres personas y otras siete resultaron heridas, según lo corroboró la Comisión de Derechos Humanos (CDH).

