Crean gobernadores del norte aplicación para detectar contagios de Covid-19

Por Redacción

Los Gobernadores de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León anunciaron nuevas medidas que les ayudarán a hacer frente a la pandemia de coronavirus Covid-19.

En reunión celebrada en Reynosa, Tamaulipas, los mandatarios Francisco García Cabeza de Vaca (Tamaulipas), Miguel Riquelme (Coahuila) y Jaime Rodríguez (Nuevo León) a dieron a conocer que invirtieron 200 millones de pesos para proveer de insumos a los hospitales, sin embargo, piden más apoyo a la Federación.

Asimismo, anunciaron la creación de ‘Radar Covid’, el cual es una aplicación de alerta para conocer quién está contagiado y saber si no se ha estado en contacto con dicha persona; si fue así será necesario hacerse una prueba de coronavirus.

“La prueba nos permite a los gobernantes tener la planeación para que no se colapse el sistema hospitalario. Nos va a permitir trabajar de mejor manera y reforzar la campaña de ‘Quédate en casa’”, expresó Jaime Rodríguez.

En el caso de los lugares públicos, como salones de fiestas, que no acaten las normas y no apoyen la campaña de ‘Quédate en Casa’ serán cerrados de manera definitiva.

Además, destacaron que no se van a cerrar fronteras, pero piden a la población que no hagan visitas que no son necesarias.

Te recomendamos